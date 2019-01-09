Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı: Önümüz açık, umudumuz var

TOBB Başkanı: Önümüz açık, umudumuz var

1 saat önce

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi, geçti ve daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz var" dedi.

TOBB Başkanı: Önümüz açık, umudumuz var, System.String[]
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi, geçti ve daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz var" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:20 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Poşet Uygulaması ile İlgili İlk Kez Konuştu: Anacığım Evde File Dokurdu Son Dakika! Erdoğan Duyurdu: Oy Kullanmak İçin İkametini Taşıyanlar İçin İçişleri Bakanlığı Harekete Geçecek

İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:56:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı: Önümüz açık, umudumuz var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]