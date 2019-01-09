TOBB Başkanı: Önümüz açık, umudumuz var
1 saat önce
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi, geçti ve daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz var" dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, "Son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi, geçti ve daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz var" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:20
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