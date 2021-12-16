TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan 'asgari ücret' açıklaması - Son Dakika

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "4 bin 253 TL net asgari ücret hayırlı olsun. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada yeni asgari ücreti değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, "4 bin 253 TL net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" dedi.