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Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce'de

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce'de

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce'de çeşitli temaslarda bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce'de, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce'de çeşitli temaslarda bulundu.

Düzce Valiliğini ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Zülkif Dağlı ile bir süre makamında sohbet etti.

Hediyeleşmenin ardından Düzce Belediyesi'ne geçen Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile görüştü.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektiren Hisarcıklıoğlu, daha sonra TOBB İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Hisarcıklıoğlu, bir sınıfta öğrencilere kitap dağıttı.

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini de ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, atölyedeki çalışmaları inceledi.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra "Teknoloji Zirvesi Paneli"ne katılmak üzere Düzce Üniversitesine gitti.

Düzce Belediyesi, Zülkif Dağlı, Türkiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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