HİSARCIKLIOĞLU: TARIM VE HAYVANCILIKTA TEKELLEŞEN ÜLKELER GELECEKTE DÜNYANIN LİDERLERİ OLACAK - Son Dakika
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HİSARCIKLIOĞLU: TARIM VE HAYVANCILIKTA TEKELLEŞEN ÜLKELER GELECEKTE DÜNYANIN LİDERLERİ OLACAK

21.08.2022 00:48
HİSARCIKLIOĞLU: TARIM VE HAYVANCILIKTA TEKELLEŞEN ÜLKELER GELECEKTE DÜNYANIN LİDERLERİ OLACAK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsası bünyesinde kurulan 'Arabuluculuk, Uyum ve Tahkim Merkezi'ni açtı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsası bünyesinde kurulan 'Arabuluculuk, Uyum ve Tahkim Merkezi'ni açtı. Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Hisarcıklıoğlu, "Eskiden iki tüccar arasındaki anlaşmazlığı kadı çözmezdi, Ahi ocağında ahiler arasında, kendi aralarında hallederlerdi. Bugün maalesef iki tüccarın arasındaki anlaşmazlığı bilirkişilere teslim ediyoruz. Bilirkişi olarak hakim de karar veriyor. Almamış, satmamış, senet ödememiş adam çalıştırmamış insanlar bizim meselemizi çözüyorlar. Sayın Cemil Çiçek'in Adalet Bakanlığı döneminde yıllardır uğraştığım bir projeydi 'arabuluculuk, uyum ve tahkim' bizde yoktu. Cemil Çiçek'in bakanlığı döneminde Türk hukuk sistemi bunu kazanmış oldu. Geçmişte Ahi ocağı olan bugünki ticaret sanayi odası, borsa asli görevlerimizden birisini Erzurum Ticaret Borsa'mızın bünyesine kazandırıyoruz. Burada iki tüccarın arasındaki anlaşmazlığa arabuluculuk yapılacak, hem de tahkim sürecine katkı vereceğiz. Özellikle son 3 yılda arabuluculukta baktığımız zaman 3 milyon dosyanın yüzde 70'i helalleşerek bitti. Buradaki en önemli püf noktası bu 'helalleşme' var. Halbuki mahkemeye gittiğiniz zaman kaybeden hakkını helal etmiyor. Buradaki en önemli şey bu. Odamızın bünyesinde kurduğumuz tahkimde maksimum 3 ayda yargılama bitiyor. Yargılama nasıl oluyor? İki taraf birer vekil atıyor. Eğer vekiller anlaşamazsa iki hakemin anlaşmasıyla, üçüncü hakim 2'ye bir karar veriyor. Bu yargılamada 3 ayda bitiyor. Bunu kullanın hayırlı bir iş buö diye konuştu.

'YILLARDAN BERİ E-TİCARETİ ANLATTIM'

Erzurum Ticaret Borsası öncülüğünde kurulan 'erzurumcarsipazar.com' internet sitesinin tanıtımını da yapan Hisarcıklıoğlu, yıllardan beri e-ticareti anlattığını söyledi. E-ticaretin fırsatları hakkında konuştuğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Demek ki bu konuda bir bela lazımmış milletin başına. Ne zaman başımıza pandemi geldi, e-ticaret bir numaralı ticaret oldu. Ben diyorum e-ticaretten faydalanın. Erzurum'da ürettiğiniz bir ürünü dünyanın öteki ucuna satabilme şansınız var. Dünyaya ulaşabilme artık çok ucuz oldu. İnternet dünyayı avuç içine aldıö dedi.

Hisarcıklıoğlu, konuşması sonrası Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'la birlikte 'Arabuluculuk, Uyum ve Tahkim Merkezi'nin kurdelesini kesti. Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra ekonomiye değer katan 40 firmaya ödüllerini verdi.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Hisarcıklıoğlu'na 1997 yılında dokunan üzerinde Çifte Minareli Medrese'nin motifleri olan Hereke halı hediye etti.

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Kaynak: DHA

Cemil Çiçek, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HİSARCIKLIOĞLU: TARIM VE HAYVANCILIKTA TEKELLEŞEN ÜLKELER GELECEKTE DÜNYANIN LİDERLERİ OLACAK - Son Dakika

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