Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Kayseri Osb'ye Ziyaret
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Kayseri Osb'ye Ziyaret

33 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti ve 17. Genel Kurulda göreve seçilen OSB yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Kayseri Osb'ye Ziyaret, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti ve 17. Genel Kurulda göreve seçilen OSB yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

KAYSO, KTO, Kayseri Ticaret Borsası Başkanları ve Kayseri OSB Yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Tahir Nursaçan tarafından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyete, OSB'nin uygulamaya dönük projelerinden Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Dubai, Bosna Hersek ve diğer ülkelerde Türkiye Ticaret Merkezleri açılması, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Güneş Enerji Santrali, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanında, ileriye yönelik olarak hedeflenen projeler hakkında detaylı bilgiler verildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'nin ve Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi adına hizmetler sunan Kayseri OSB yönetimine başarılar diledi ve TOBB olarak olarak birlikte ortak projelerde yer alabileceklerini ifade etti. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:55 Kaynak: İHA
Kayseri Sanayi Odası, Türkiye, OSB, Kayseri, Güncel
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