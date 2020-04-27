TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "(TOBB Nefes Kredisi) Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle üyelerimize kısa sürede 6 milyar TL'nin üzerinde kredi sağlayacağız" dedi. - ANKARA