TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Tosya TSO binasının açılışına katıldı - Son Dakika
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Tosya TSO binasının açılışına katıldı

17.05.2022 20:47
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Tosya TSO binasının açılışına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Tosya TSO binası önünde düzenlenen törende, Tosya Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı'nın yaptığı duanın ardından, Hisarcıklıoğlu, Kaymakam Vekili Bilal Doğan, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Tosya TSO binasının 2017 yılında atılan temel atma töreninde de birlikte olduklarını söyledi.

Açılış töreninde de birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Tosya deyince, eskiden pirinç gelirdi akla, şimdi kapı geliyor. Allah size müthiş bir coğrafya vermiş. Allah'ın büyük bir nimeti bu coğrafya. Gelirken de yine yaşayarak gördük ki, yatıp kalkıp Allah'a şükretmelisiniz. Bugün Türkiye'de marka olmuş bir şehir Tosya, özellikle kapıda. Kapı deyince hemen akla Tosya geliyor. Burada sanatkar kardeşlerimiz çok fazla. Allah hepsinden razı olsun ülkemize verdikleri hizmetlerden dolayı." dedi.

Ahşap ile plastiği mukayese edebilmenin mümkün olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir ara plastik ahşabın önüne geçiyordu ama bugün artık görüldü ki, her şey doğala dönüyor. Burada Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi kardeşime teşekkür etmek istiyorum. Bana her geldiğinde, Çin'den kapının gelmesinin engellenmesini istedi. Girişimlerimiz sonucu, Allah razı olsun Bakanımızdan, Çin'den kapı ithalatı durdu. İşte bazen aklımıza geliyor ya ticaret ve sanayi odası ne iş yapar, işte bugün atölye ve fabrikalarımızın çalışmasını sağlayan ticaret ve sanayi odamız oldu. 20 Mart 2020'de başlayan pandemi sürecinde biz 365 oda ve borsa olarak kendi aramızda yönetim kurulu üyelerimizle bağlantılı olarak, Whatsapp hatları kurduk. Günlük sizlerin ne şikayeti varsa, anında o bana ulaşıyordu. Akşam saat 10'a kadar bunları topluyoruz. Ondan sonra da gece yarılarına kadar bakanlar ile sizlerin bize ilettiği sorunların çözümü için bizzat konuştuk. Onlarda sağ olsunlar yüzde 99'unun sahadan gelen taleplerin çözümü için her türlü desteği verdiler. Yeni hizmet binamızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Tosya'ya da bir okul kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Tören, yapılan konuşmaların ardından hediye takdimiyle sonra erdi.

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Kaynak: AA

Volkan Kavaklıgil, Bilal Doğan, Türkiye, Mevla, Güncel, Son Dakika

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