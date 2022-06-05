TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasında hizmete giren Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını yaptıktan sonra ilçedeki bir otelin toplantı salonunda sanayici ve tüccarlarla bir araya geldi.

Burada, Ereğli'nin konumu ve değerleriyle önemli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Ereğli hem sanayi hem tarım hem de turizm kenti ve bir de organize sanayi bölgemiz var bu kıt araziye rağmen. Demir çelik sanayisi burada, tersanecilik burada. Ülkemizin yassı çelik ihtiyacının yüzde 40'ını Ereğli karşılıyor. Türkiye'nin ilk 500 şirketi arasında 2 Ereğlili firmamız var. Balıkçılık burada, çilek var, nitelikli insan gücü burada. Gördüğünüz gibi Ereğli hem Batı Karadeniz'in hem Zonguldak'ın parlayan yıldızı." dedi.

Toplantıya katılanlara, "Birbirinizi ötekileştirmeyin" çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Bir ve beraber yürekler atarsa sonuca ulaşırız. Herkes ayrı baş çekerse etrafımız ateş çemberi. Düne göre daha fazla bir araya gelmeliyiz. Bakın kuzeyimiz, doğumuz, güneyimiz öyle, batımızda da sıkıntılar var. Allah hepimize beyin vermiş, farklı düşüneceğimizi farklı yaratmış. Birbirimize benzemiyoruz, farklı olacağımızı kabul edip oturup fikirlerimizi istişare edeceğiz. İstişarenin sonucunda da ortak akılda hep birlikte yürüyeceğiz. Ben gelecekten ümitliyim, hiçbir zaman ümitsiz olmadım. Ticarette olduğum, sanayici olduğum için ümitsiz değilim. Kültürüm gereği inançsız değilim. İnançsızlık ve ümitsizlik bize yakışmaz. Allah yolumuzu, yolunuzu açık etsin."

Hisarcıklıoğlu daha sonra Kırmacı Mahallesi'nde TOBB tarafından lise yapılması planlanan yerde incelemelerde bulundu.

Alaplı

Alaplı Organize Sanayi Bölgesi ve Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Hisarcıklıoğlu'na ilçedeki organize sanayi bölgesi hakkında yetkililer tarafından brifing verildi, gelişim süreci sinevizyon eşliğinde anlatıldı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz tarafından Hisarcıklıoğlu'na ziyaretin anısına plaket takdim edildi.

Organize saniye bölgesinde faaliyet gösteren silgi fabrikası sahipleri, Hisarcıklıoğlu'na kendi üretimleri silgi hediye etti.

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, oda meclisi üyeleri ve yatırımcılarla toplantı yaptı.