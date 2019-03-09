Son Dakika Haberleri: TOBB Bilecik İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur, Bayanları Unutmadı

TOBB Bilecik İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur, Bayanları Unutmadı

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Bilecik İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ertan Onur, oda personeli bayan çalışanlara çiçek verdi.

TOBB Bilecik İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur, Bayanları Unutmadı, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Bilecik İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ertan Onur, oda personeli bayan çalışanlara çiçek verdi.

Onur, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda çalışan bayan personellerin günü kutlayarak onlara çiçek vererek, görevlerinde başarılar diledi. Kadınlar bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayan Onur, tüm kadınların 08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:46 Kaynak: İHA

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