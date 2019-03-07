Son Dakika Haberleri: TOBB Bitlis Kadın ve Genç Girişimciler Kurulunun Başkanları Belirlendi

TOBB Bitlis Kadın ve Genç Girişimciler Kurulunun Başkanları Belirlendi

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürütecek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bitlis İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Bitlis İl Genç Girişimciler Kurulunun başkanları yapılan seçimle belirlendi.

TOBB Bitlis Kadın ve Genç Girişimciler Kurulunun Başkanları Belirlendi, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürütecek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bitlis İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Bitlis İl Genç Girişimciler Kurulunun başkanları yapılan seçimle belirlendi.

Girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla TOBB koordinasyonunda görev yapacak olan TOBB Bitlis İl Kadın Girişimciler ve TOBB Bitlis İl Genç Girişimciler Kurulları için başkanlık seçimi yapıldı. TATSO konferans salonunda gerçekleştirilen seçim sonucunda TOBB Bitlis İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Fons Eğitim Danışmanlık Proje Yönetimi Firması sahibi KOBİ Danışmanı Rahime Yılmaz Acet, TOBB Bitlis İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığına ise Karsan Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sahibi Bilal Kardoğan seçildi.

Yapılan seçim sonrası TOBB Bitlis İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rahime Yılmaz Acet ve TOBB Bitlis İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Bilal Kardoğan, birer teşekkür konuşması yaparak, icra komitesi üyelerine teşekkürlerini ilettiler.

İcra komitesi üyeleri ise, kurul başkanlıklarına seçilen Rahime Yılmaz Acet ve Bilal Kardoğan'a tebrik ve başarı dileklerini ilettiler. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:09 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

Eşinin Yatak Odası Görüntülerini Kameraya Alan Koca Gözaltına Alındı Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 13:05:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOBB Bitlis Kadın ve Genç Girişimciler Kurulunun Başkanları Belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]