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TOBB bünyesinde Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi kuruldu - Son Dakika

TOBB bünyesinde Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi kuruldu

25.06.2021 13:56
TOBB bünyesinde Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi kuruldu, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri bünyesinde 63. Sektör Meclisi olarak Türkiye Finansal Teknolojiler (FİNTEK) Meclisi kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri bünyesinde 63. Sektör Meclisi olarak Türkiye Finansal Teknolojiler (FİNTEK) Meclisi kuruldu. Meclis Başkanlığına Figopara Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Bahar seçildi.

Yeni kurulan FİNTEK Meclisinin seçimli toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener'in başkanlığında gerçekleşti. Özgener, yaptığı açılış konuşmasında Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi ile kamu-özel sektör istişare mekanizması olarak kamunun düzenlemelerine gerekli katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti. Finansal teknolojiler alanının ödeme hizmetleri, altyapı sağlayıcıları, varlık finansmanı ve kripto varlıklar gibi dikeyleri içerisinde barındıran çok yönlü bir yapıda olduğunu söyleyen Özgener, meclisi de ekosistemin tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde tasarladıklarını anlattı.

Açılış konuşmasının ardından FİNTEK Meclisi Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirildi. Meclis Başkanlığına Figopara Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Bahar, Meclis Başkan Yardımcılığına ise Ödeal Genel Müdürü Fevzi Güngör seçildi. Meclis üyesi firma ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda meclis öncelikli olarak açık bankacılık, kripto varlıkların regülasyonu ve ödeme mevzuatlarının istişare edilmesine yönelik konuları gündeme taşıyacak. - ANKARA

Mahmut Özgener, Türkiye, Kripto, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB bünyesinde Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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