Son Dakika Haberleri: TOBB / çiğdemli: e-ihracat bir yılda yüzde 147 büydü
Son Dakika Ekonomi Haber

TOBB / çiğdemli: e-ihracat bir yılda yüzde 147 büydü

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) e-ihracat avantajlarını farketmeye başladıklarına işaret ederek, e-ihracatın son bir yılda yüzde 147 büyüdüğünü söyledi.

TOBB / çiğdemli: e-ihracat bir yılda yüzde 147 büydü, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) e-ihracat avantajlarını farketmeye başladıklarına işaret ederek, e-ihracatın son bir yılda yüzde 147 büyüdüğünü söyledi.

E-ihracatta yerli üretim yapan KOBİ'ler için çok büyük fırsatların olduğunu vurgulayan Çiğdemli, "Teknoloji, bir Anadolu kasabasından dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan potansiyel bir tüketiciye ulaşmamızı mümkün kılıyor" dedi ve ekledi:

"Firmalarımız Türkiye'de 100 liraya satabildiği bir ürünü, Amerikalı, Avrupalı tüketicilere rahatlıkla 100 dolara, 100 euro'ya kadar satabiliyor. Bu anlamda e-ihracatta hızlı bir büyüme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz.

Çiğdemli, e-ihracatta büyüme oranlarında başı çeken sektörleri de şöyle sıraladı:

"Büyümenin en hızlı olduğu sektörleri sırasıyla sayacak olursak, gıda, tekstil, oyuncak, oyun, tesettür giyim, iç giyim, ayakkabı, kozmetik, hediyelik eşya, aksesuar, spor malzemeleri, av ve kamp malzemeleri, endüstriyel ürünler, sağlık ürünleri, doğal ürünler ve petshop malzemeleri olarak sayabiliriz. Son bir yılda gerçekleşen yüzde 147'lik büyümede bu sektörler başı çekiyor."

Çiğdemli, Türkiye, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor: Sayıları 4 bini aştı
Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz Erdoğan'ın "Türkiye'yi tehdit ediyor" dediği saldırılara ilişkin Rusya'dan açıklama: Anlaşma ihlal edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:47:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOBB / çiğdemli: e-ihracat bir yılda yüzde 147 büydü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]