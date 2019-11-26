TOBB/Çiğdemli: Gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, Black Friday (Kara Cuma) ve Pazartesi günü başlayacak olan Cyber Monday (Siber Pazartesi) indirimli satışlarının "sahtekarların da odağında" olduğuna dikkat çekti ve "Elektronikte gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın" diye uyardı.

Yalnızca indirim günleri için kurulan paravan sahte e-ticaret sitelerinin reklam tuzağına düşülmemesi gerektiğini vurgulayan Çiğdemli, "Vatandaşı internet üzerinden veya sms, e-posta aracılığıyla, 2 bin liralık elektronik ürünlerin 200 liraya düştüğü gibi gerçekdışı kampanya reklamlarıyla kandırmaya çalışan paravan e-ticaret siteleri olduğunu görüyoruz. Vatandaş fırsat yakalayacağım derken dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu konuda herkes bilinçli olmalı. Gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın" dedi.

Dolandırıcılar dışında siber suçluların da bu tür kampanya günlerini fırsat olarak gördüğünün altını çizen Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Çiğdemli şu uyarıları yaptı:

"Siber suçluların ise temel hedefi, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek.

"Bunun için bankacılık zararlı yazılımları, sahte Android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi çeşitli saldırı yöntemlerini kullanıyorlar.

"Bu yollarla ulaştıkları bilgileri ya kendileri doğrudan kullanıyor ya da kullanmaya hevesli başka suçlulara satıyorlar."

Çiğdemli, online alışveriş yaparken siber saldırıların hedefi olmamak ve güvenli alışveriş yapabilmek için şu ipuçlarını verdi:

Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın. İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişte kendi cihazınızı kullanın. Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır.

Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Online alışveriş için çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın.

Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın. Kredi kartı kullanarak yapılan satın alma işlemleri, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından, daha güvenlidir. Hatta limiti sınırlanmış sanal kredi kartı kullanırsanız, riski minimize etmiş olursunuz.

Güvenlik yazılımınız güncel olsun. Halen yapmadıysanız, birden fazla koruyucu katmana sahip güvenilir ve güncel bir internet güvenliği çözümü yükleyin.

Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler. Gözünüz URL'nin yani adres çubuğunun üzerinde olsun. Sahte siteler, taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullandıkları için kolayca tespit edilebilirler.

Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin. Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek, özellikle normale göre yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir.