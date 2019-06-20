Son Dakika Haberleri: TOBB'da 'AB Coğrafi İşaret' toplantısı yapıldı
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TOBB'da 'AB Coğrafi İşaret' toplantısı yapıldı

1 saat önce

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Avrupa Birliği Komisyonuna coğrafi işaretli ürün tescil başvurusunda bulunan oda ve borsaların temsilcileri ile Ankara'da bir araya geldi.

TOBB'da 'AB Coğrafi İşaret' toplantısı yapıldı, System.String[]
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Avrupa Birliği Komisyonuna coğrafi işaretli ürün tescil başvurusunda bulunan oda ve borsaların temsilcileri ile Ankara'da bir araya geldi.

9 oda ve borsanın AB Komisyonunda coğrafi işaret tescil başvurusu aşamasında bekleyen 12 dosyası için Birlik merkezinde, 7 oda ve borsanın katılımıyla, coğrafi işaretler konusunda yetkili Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken başkanlığında yapılan toplantıda başvuru sürecinde yaşanan sıkıntılar ele alınarak bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler planlandı.

Toplantı sonunda açıklamada bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Son aşamaya gelmiş olan Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini dosyaları tekrar gözden geçirilerek Türk Patent ve Marka Kurumundan son görüşler alınacak. Ardından AB Komisyonundan randevu alınarak birebir görüşülmeler gerçekleştirilecek. Umuyorum ki yılsonuna kadar Aydın İnciri, Antep Baklavası ve Malatya Kayısısı ile birlikte AB tescilli ürün/markamız 6'ya çıkacak. Ulusal değerlerimizin katma değerinin yükselmesi için uluslar arası arenada tescillerinin yapılması çok büyük önem arz ediyor. Tüm Oda ve Borsalarımızı bu konuda gayretli olmaya davet ediyorum. Coğrafi işaretler konusundaki bütün bu kazanımlarımızın baş mimarı TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu her anlamda arkamızda ve süreçleri bizzat kendisi takip ediyor" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
Aydın, Ankara, Avrupa Birliği, Ekonomi
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