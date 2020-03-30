TOBB'dan 10 milyon lira destek
23 dakika önce
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 10 milyon lira destek vereceklerini söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 10 milyon lira destek vereceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:07
Son Dakika Erdoğan'ın çağrısına cevap veren belediye başkanı 1 aylık maaşını bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Biz bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı Gölhisar Belediye Başkanı Sertbaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek