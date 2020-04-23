TOBB'dan 23 Nisan'a özel video - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOBB'dan 23 Nisan'a özel video - Son Dakika Ekonomi

TOBB'dan 23 Nisan'a özel video

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video hazırladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video hazırladı.

TOBB'un sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, "Bilim, Sanat, Ekonomi, Spor" alanlarında dünyaca tanınan başarılı isimlerin fotoğraflarına yer verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutku konuşmasının bir kısmının da paylaşıldığı videoda, Türkiye'nin önde gelen markalarının ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) mühendisleri ve tasarımcıları tarafından geliştirilen Türkiye'nin otomobilinin görüntüleri de kullanıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu videodaki mesajında şunları kaydetti:

"Bundan 100 sene önce ecdadımız, küllerinden yeniden doğdu. 100 senede nereden nereye geldiğimizi, neleri başardığımızı asla unutmayın, işte bakın, pek çok sektörde, spordan, sanata, bilimden üretime, hayatın her alanında, müthiş başarılara imza attık. Şimdi görev bizde. Biz de cesur olacağız. Kararlı, azimli ve inançlı olacağız. Sevgili çocuklar, sizlere çok daha güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bayramınız kutlu olsun, kalın sağlıcakla."

Türkiye'nin değerleri videoda paylaşıldı

Videoda, sanat dünyasından Yaşar Kemal, Fazıl Say, İdil Biret, Süher Pekinel, Nuri Bilge Ceylan, Leyla Gencer, Fatih Akın, Haluk Bilginer, Orhan Pamuk, Sertap Erener, Suna Kan, Yıldız Kenter, Atıl Kutoğlu'nun fotoğrafları öne çıktı.

Ayrıca, spor camiasından dünya çapında başarılara imza atmış Halil Mutlu, Sinan Şamil Şam, Filenin Sultanları, 12 Dev Adam, Türk Milli Futbol Takımı, Semih Saygıner Yaşar Doğu, Yasemin Dalkılıç, Naim Süleymanoğlu ve UEFA Şampiyonu Galatasaray'ın görüntülerinin kullanıldığı videoda, bilim ve ekonomi dünyasından da şu isimlerin ve markaların fotoğrafları paylaşıldı:

" Cahit Arf, Aziz Sancar, Behçet Uz, Mehmet Öz, Canan Dağdeviren, Muazzez İlmiye Çiğ, Şerif Mardin, Naşide Gözde Durmuş, Gazi Yaşargil, Bilge Demirköz, Halil İnalcık, Oktay Sinanoğlu, Özlem Türeci, Umran S. İnan, THY, TOGG, Muhtar Kent, Onur Genç, Osman Kibar, Hamdi Ulukaya, Ümran Beba, Hikmet Ersek, Çağlayan Arkan, Galya Molinas, Tolga Kurtoğlu, Eren Balı."

TOBB'dan 23 Nisan'a özel video

23 Nisan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:28 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi 388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,5 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 6,95'ten işlem görüyor AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu         
16:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı         
16:55
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı         
16:34
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek         
16:16
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak         
16:11
WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte         
16:07
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü         
16:03
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:02
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti         
15:56
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı         
15:45
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor         
15:45
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti         
15:40
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu         
15:38
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı         
15:25
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı         
15:20
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı         
15:16
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim         
15:16
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın         
15:15
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı         
15:13
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip         
15:06
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler         
15:04
Sağlıkla oruç tutabilmek için bilmeniz gereken 8 altın kural Sağlıkla oruç tutabilmek için bilmeniz gereken 8 altın kural         
15:01
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti         
14:56
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım         
14:54
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı         
14:38
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 17:20:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOBB'dan 23 Nisan'a özel video - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]