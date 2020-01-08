TOBB'dan Avrupa'ya taşımalarda kullanılan Tır Karnesi'ne yüzde 55 indirim - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOBB'dan Avrupa'ya taşımalarda kullanılan Tır Karnesi'ne yüzde 55 indirim - Son Dakika Ekonomi

TOBB'dan Avrupa'ya taşımalarda kullanılan Tır Karnesi'ne yüzde 55 indirim

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) girişimi ile Avrupa Kıtası'na yönelik taşımalarda 227 TL olan Tır Karnesi fiyatları, yüzde 55'lik indirimle 102 TL oldu.

TOBB'dan Avrupa'ya taşımalarda kullanılan Tır Karnesi'ne yüzde 55 indirim, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) girişimi ile Avrupa Kıtası'na yönelik taşımalarda 227 TL olan Tır Karnesi fiyatları, yüzde 55'lik indirimle 102 TL oldu.


2018 yılında yürütülen enflasyonla mücadele kapsamında ani döviz artışını Tır Karne fiyatlarına yansıtmayarak sektöre katkıda bulunan TOBB, daha sürdürülebilir bir çözüm arayışıyla TIR Karnesi'nin baz maliyetinin düşürülmesi için Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) ile yürüttüğü görüşmelerden olumlu netice aldı. Türkiye'nin Avrupa Kıtası ülkeleriyle (AB, EFTA ve Balkan ülkeleri) sınırlı bir coğrafi bölgede taşımalarda kullanılacak yeni model TIR Karnesi (TUR-AB 6 yapraklı) son kullanıcı fiyatı, yaklaşık 102 TL (16.50 CHF) olarak belirlendi. Buna göre 100 bin euro teminat limitine karşılık gelen Tır Karnesi ile yaklaşık 102 TL maliyetle taşımacılık yapılabilecek. Yeni uygulama Ocak ayının ilk yarısı içinde başlayacak.


TOBB, IRU yönetiminde aktif yer alıyor


TOBB, 50 yılı aşkın süredir Türk taşıma sektörü için Tır Sözleşmesi kapsamında kefalet sağlayarak, uluslararası taşımacılık alanında sektörün maliyetlerini azaltmak ve rekabetçiliğini artırmak anlayışı ile hizmetler geliştiriyor. Bu anlayış çerçevesinde tır sisteminin elektronikleşmesi ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yöntemleri çeşitlendirilerek maliyetlerin düşürülmesiyle birlikte sürdürülebilir bir tır transit sistemi geliştirilmesi hedefleniyor. - ANKARA

Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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