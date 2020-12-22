Bitlis'te öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Bitlisli öğrencilere 55 tablet hediye edildi.

TOBB tarafından gönderilen tabletler, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasi Başkanı Davut Tezcan'a ulaştırıldı.

Tezcan, ihtiyaç sahibi öğrenciler için gönderilen 55 tableti, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'a teslim etti.

Tabletlerin öğrencilere kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Tezcan, "Bitlis'te salgın sonrasında çocuklarımız uzaktan eğitim almak zorunda kaldı. Birçok öğrencinin tabletinin olmadığını öğrendikten sonra TOBB ile irtibata geçerek talepte bulunduk. 55 tablet gönderildi. Bunları çocuklara hediye etmek üzere müdürlüğümüze teslim ettik." diye konuştu.

Korkmaz da desteklerinden dolayı TOBB yönetimine teşekkür etti.