TOBB'dan Çanakkale Zaferi'ne özel film - Son Dakika

TOBB'dan Çanakkale Zaferi'ne özel film

18.03.2021 09:35
TOBB'dan Çanakkale Zaferi'ne özel film, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılına özel bir film hazırladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılına özel bir film hazırladı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bu destan Mehmetçiğin eseridir. Mehmetçik Türkiye'dir" başlığıyla paylaşılan filmde, Mehmetçiklerin kahramanlık hikayeleri vurgulanıyor.

Kurgu ve animasyon tasarımı Gökhan Doğan Dijital Sanatlar AŞ tarafından hazırlanan filmin ses ve müzik tasarımını Banliyo şirketi üstlendi.

Zaferle ilgili az bilinen bir bilgiyi de ekranlara taşıyan film, uzaktan bakıldığında Mehmetçiğin "M" harfi görülecek şekilde tasarlanan Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapılışına dikkati çekiyor.

"Çanakkale bir milletin yeniden doğuşunun ilk işaretidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çanakkale destanının bir milletin bir ve beraber olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele ruhu Çanakkale'dir. Çanakkale, Milli Mücadele'nin ruhunu ve kadrosunu kazandıran, temelini atan, bitkin ve yorgun Anadolu'yu İstiklal Harbi'nde yeniden ayağa kaldıran ruhtur, bir milletin yeniden doğuşunun ilk işaretidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun. Büyük bir özveri ve yoğun çalışma ile bu özel filmi hazırlayan TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame de Meclis olarak böyle bir projeye imza atmaktan ve liderlik yapmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Filmin gerek tasarımı gerekse hazırlanmasında yoğun bir emek ve zaman ayırdık. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılına özel hazırladığımız bu filmi destansı zaferin tüm kahramanlarına adıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filme, www.tobb.org.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBB'dan Çanakkale Zaferi'ne özel film - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış 2 çocuk annesi Rus kadının dövme ve piercingleri olduğu için anneliğe uygun olmadığına karar verildi Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla tartıştı PSG yenilgisi sonrası Fransız basını Burak Yılmaz'ı övüp Yusuf Yazıcı'yı eleştirdi Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu
Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici         
09:36
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim         
09:23
HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir         
08:53
Artvin'de küle dönen köyün son 24 yılda 3 kez yandığı ortaya çıktı Artvin'de küle dönen köyün son 24 yılda 3 kez yandığı ortaya çıktı         
08:33
MHP'de kritik gün geldi çattı! Bahçeli Kurultay'a tek aday giriyor, yönetimde yüzde 40 değişim bekleniyor MHP'de kritik gün geldi çattı! Bahçeli Kurultay'a tek aday giriyor, yönetimde yüzde 40 değişim bekleniyor         
07:57
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü         
00:25
Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu "HDP kapatılsın" diyor         
23:32
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 09:49:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOBB'dan Çanakkale Zaferi'ne özel film - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei