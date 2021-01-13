TOBB'dan Çorum'daki öğrencilere 150 tablet desteği - Son Dakika

TOBB'dan Çorum'daki öğrencilere 150 tablet desteği

13.01.2021 11:33
TOBB'dan Çorum'daki öğrencilere 150 tablet desteği, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere klavyeli tablet dağıtımı projesi kapsamında Çorum'a gönderilen 150 tabletin dağıtımına başlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere klavyeli tablet dağıtımı projesi kapsamında Çorum'a gönderilen 150 tabletin dağıtımına başlandı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'yı ziyaret ederek, TOBB'dan gönderilen tabletleri teslim etti.

Başaranhıncal, ziyarette yaptığı konuşmada, TOBB'un, "Bugünün küçük parmakları bir gün Türkiye'nin geleceğine imza atacaklar" sloganıyla 81 ilde çevrim içi eğitim alan ihtiyaç sahibi 30 bin öğrenciye destekte bulunduğunu söyledi.

TOBB'dan Çorum'a 150 tablet gönderildiğini belirten Başaranhıncal, desteğin öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmasını temenni etti.

Sarı ise TOBB ile kampanyaya katılan oda ve borsalara teşekkür etti.

Yakup Sarı, Türkiye, Tablet, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBB'dan Çorum'daki öğrencilere 150 tablet desteği - Son Dakika


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