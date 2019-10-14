Son Dakika Haberleri: TOBB’dan dünyaya "Barış Pınarı Harekatı"nı anlatan mektup
Son Dakika Ekonomi TOBB’dan dünyaya 'Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan mektup

TOBB’dan dünyaya "Barış Pınarı Harekatı"nı anlatan mektup

23 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun imzasıyla hazırlanan mektup, 190 ülkedeki muadil iş kurumlarına ve 5 kıtadaki en büyük 7 iş örgütüne gönderilmeye başlandı.

TOBB’dan dünyaya

Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun imzasıyla hazırlanan mektup, 190 ülkedeki muadil iş kurumlarına ve 5 kıtadaki en büyük 7 iş örgütüne gönderilmeye başlandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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