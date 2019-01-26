TOBB'dan gümrüklere 500 milyon dolar yatırım

Bugüne kadar 9 gümrüğü modernize eden TOBB iştiraki GTİ, bu tesislere 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

Bugüne kadar 9 gümrüğü modernize eden TOBB iştiraki GTİ, bu tesislere 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

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