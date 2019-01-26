Son Dakika Haberleri: TOBB'dan gümrüklere 500 milyon dolar yatırım

TOBB'dan gümrüklere 500 milyon dolar yatırım

1 saat önce

Bugüne kadar 9 gümrüğü modernize eden TOBB iştiraki GTİ, bu tesislere 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

TOBB'dan gümrüklere 500 milyon dolar yatırım, System.String[]
Bugüne kadar 9 gümrüğü modernize eden TOBB iştiraki GTİ, bu tesislere 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:38 

Ekonomi
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