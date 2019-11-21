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TOBB'dan Kırşehir'de öğrenci yurdu

6 saat önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan öğrenci yurdu inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

TOBB'dan Kırşehir'de öğrenci yurdu, System.String[]

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan öğrenci yurdu inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Ahi Evran Külliyesi'nin yapımına destek veren TOBB'un, kente başka destekler verdiğini belirtti.

TOBB tarafından kente 500 öğrenci kapasiteli yurt yapımına 2017'de başlandığını vurgulayan Yılmaz, "Çevre düzenleme işleri Ahi Evran Üniversitesi tarafından tamamlanacak yurdun inşaatında sona gelindi. Eğitime yapılan her yatırım çok kıymetlidir. İlimize yapılan yatırımlardan dolayı Kırşehir adına TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve TOBB Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Kırşehir'in önemli bir yurt gereksinimi bu sayede giderilmiş olacaktır."

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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