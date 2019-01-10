Son Dakika Haberleri: TOBB'dan "Kobi Değer Kredisi"Ne Destek

TOBB'dan "Kobi Değer Kredisi"Ne Destek

14 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi'nin, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için önemli bir müjde olduğunu, reel sektörün moralini artırdığını bildirdi.

TOBB'dan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi'nin, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için önemli bir müjde olduğunu, reel sektörün moralini artırdığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, 13 bankanın katılımıyla hayata geçirilen "KOBİ Değer Kredisi" destek paketini olumlu bulduklarını belirterek, bu sayede KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanının artacağını, ekonomik aktivitenin canlanacağını, istihdam, üretim ve ihracatın da bundan olumlu etkileneceğini ifade etti.

Bakan Albayrak tarafından açıklanan kredinin finansman sıkıntısı yaşayan KOBİler için önemli bir müjde olduğunu, reel sektörün moralini artırdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İstihdam ve enerjiden sonra hayata geçirilen yeni finansman desteğiyle firmalarımızı bu kritik dönemde yalnız bırakmadıklarını gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakan Albayrak'a ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Ekonomi
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