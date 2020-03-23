TOBB’dan koronaya karşı ‘nefes’ olacak kredi adımı - Son Dakika
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TOBB’dan koronaya karşı ‘nefes’ olacak kredi adımı

1 saat önce

Koronavirüsle iktisadi mücadele için TOBB, yeni bir finansman paketi oluşturmak üzere harekete geçti.

TOBB’dan koronaya karşı ‘nefes’ olacak kredi adımı, System.String[]

Koronavirüsle iktisadi mücadele için TOBB, yeni bir finansman paketi oluşturmak üzere harekete geçti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla 365 oda ve borsaya yapılan çağrı KOBİ'lere 'nefes' olacak.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:08 

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