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TOBB’dan koronaya karşı ‘nefes’ olacak kredi adımı
1 saat önce
Koronavirüsle iktisadi mücadele için TOBB, yeni bir finansman paketi oluşturmak üzere harekete geçti.
Koronavirüsle iktisadi mücadele için TOBB, yeni bir finansman paketi oluşturmak üzere harekete geçti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla 365 oda ve borsaya yapılan çağrı KOBİ'lere 'nefes' olacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:08
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