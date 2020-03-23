TOBB’dan koronaya karşı ‘nefes’ olacak kredi adımı

Koronavirüsle iktisadi mücadele için TOBB, yeni bir finansman paketi oluşturmak üzere harekete geçti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla 365 oda ve borsaya yapılan çağrı KOBİ'lere 'nefes' olacak.