TOBB'dan, ticaretin hızına hız katan dijital dönüşüm

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkarılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan dijital dönüşüm sayesinde, elektronik ortamda intikal eden ilanlar 2 saat içerisinde yayımlanmaya başladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliği ile ilanların elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne gönderilmesi e-dönüşüm projesi başlatıldığını, projeyle, MERSİS'te gerçekleştirilen tescili ihtiva eden ilanın, elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne aktarıldığını ve en geç iki saat içerisinde Gazetede yayımlandığını söyledi.

Bu kapsamda uygulamanın, 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile Pilot Oda olarak seçilen Ankara Ticaret Odası'nda devreye alındığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Yaygınlaştırma çalışmaları süren proje kapsamında, 124 Odamızın 300 ticaret sicili müdürlüğü personeline eğitim verilerek, uygulama eğitimine katılan Odalarımızda da devreye alındı. Uygulama ile ticarette işlemlerin hızlı gerçekleşmesi ihtiyacı karşılanmış oldu. Uygulamanın devreye alındığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yaklaşık olarak 7.500 ilan elektronik ortamda Birliğimize aktarıldı ve yayımlandı. Günlük olarak 1.000'in üzerinde ilanı elektronik ortamda almaya başladık" dedi.

2020 yılını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı olarak ilan ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Gazetenin yazılım alt yapısı yenilendiğini, internet sitesinin güncellenerek, e-devlet kapısı üzerinden veya e-imza ile de giriş yapılabildiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanlarda, okuyucuların kullanım kolaylığına odaklı olarak ilan başlığında yer alan ticaret unvanlarının renklendirildiğini ve yeni yayın yönetim sistemi ile kağıt ortamında intikal eden ilanların 2 gün yerine takip eden gün içerisinde Gazetede yayımlandığını anlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü bürokratlarına gösterdikleri işbirliği ve katkıları için teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, TOBB hizmetlerinde dijital dönüşümün süreceğini belirterek, uygulamanın Türkiye'ye ve ticaret alemine hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin ticari gelişimini gösteren bir arşiv niteliğinde olan ve ticaretin güven içerisinde yürütülmesini sağlayan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 1957 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından çıkarılıyor. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ilk sayısının yayımlandığı 21.02.1957 tarihinden bugüne kadar geçen yayın hayatı içerisinde 16 binin üzerinde nüshası yayımlandı. Bu nüshalar, 5,2 milyon sayfadan oluşuyor ve 17,6 milyon ilan ihtiva ediyor. - ANKARA