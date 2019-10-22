TOBB Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu üyeleri mutfak etkinliklerinde buluştu

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu, Trakya Üniversitesi öğrencileri ile birlikte mutfak etkinliklerinde buluştu.



TOBB Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serkan Üner, Başkan Yardımcılarından Ayhan Dinç ile Mert Seyyar ve kurul üyelerinin katılım sağladığı etkinlikte Trakya Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Başkanları bir araya gelerek genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme amacı ile girişimcilik hakkında bilgiler verilirken bir yandan da yeni dönemde potansiyel projeler ile iş birliği konuları hakkında istişarelerde bulunuldu.



Trakya Üniversitesi Arda MYO'nun Aşçılık Bölümü Eğitim Mutfağında düzenlenen etkinlikte Eğitmen Şef Burak İşçimen ve Eğitmen Asistanı Doruk Efe Doğruyer ile birlikte etler ve pişirme teknikleri eğitimi gerçekleştirildi.



Girişimcilik kültürünün ilimizdeki gençler arasında gelişmesine öncülük etme amacıyla öğrenci toplulukları ve genç girişimcilerin bir araya geldiği etkinlikte girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri sağlayacak, yol göstermek amacıyla bilgilendirme yapılacak girişimcilik paneli düzenlenmesi kararı alındı.



Eğitici, öğretici olmasının yanı sıra girişimcilerin üniversite öğrencileriyle bir araya geldiği verimli bir etkinlik gerçekleşti. - EDİRNE