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TOBB Erzurum şirket verilerini açıkladı - Son Dakika

TOBB Erzurum şirket verilerini açıkladı

20.06.2021 10:15
TOBB Erzurum şirket verilerini açıkladı, System.String[]

TOBB 2021 Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.

TOBB 2021 Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum'da dönemde 12 şirket, 1 kooperatif ve 2 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Dönem içinde 1 şirket tasfiye işlemi gördü. Mayıs ayında kapanan şirket olmadı, 2 küçük işletme faaliyetini durdurdu. 2020 yılı Mayıs ayında ilde 17 şirket, 7 de gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Kurulan Şirket

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre Mayıs ayında Erzurum'da 12, KUDAKA istatistik Bölgesinde 17, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 30, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 108 şirket kurulumu gerçekleşti. Erzurum'un kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde 11,1'lik oran edindi.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

DOSİAD analizlerine göre Mayıs ayında Erzurum'da 2, KUDAKA istatistik Bölgesinde 8, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 19, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 48 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Erzurum'un kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı bölge toplamında yüzde 4,16'lık oran gösterdi.

Erzurum'un Kurulan Şirket Sayısı Payı

TOBB verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği araştırma Merkezince yapılan hesaplamalara göre, 2021 Mayıs ayı bazında Erzurum'un kurulan şirket payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 70,58, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 40, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 11,1 olarak belirlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi

TOBB verilerine göre Mayıs 2021 döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde 108 şirket, 3 kooperatif ve 48 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Dönemde bölgede 9 şirket, 1 kooperatif tasfiye işlemine girdi. Bölgede 8 şirket ve 11 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı. 2020 yılı Mayıs ayında bölgede 139 şirket, 3 kooperatif ve 114 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre; Mayısta Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 30 şirket, 1 kooperatif ve 19 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. Dönemde bölgede 2 şirket, 1 kooperatif tasfiye işlemine girdi. Bölgede 2 şirket ve 7 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu. 2020 yılı Mayıs ayında bölgede 41 şirket, 2 kooperatif ve 46 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Kudaka İstatistik Bölgesi

DOSİAD analizlerine göre; Mayıs 2021 döneminde KUDAKA İstatistik Bölgesinde 17 şirket, 1 kooperatif ve 8 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ay içinde 1 şirket tasfiye edildi. Bölgede 1şirket ve 4 de gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik ortamdan çekildi. 2020 yılı Mayıs ayında bölgede 24 şirket, 1 kooperatif ve 26 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Erzurum Bölgede 3'üncü Sırada

Erzurum Mayıs ayında da kurulan şirket sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 3'üncü oldu. Mayıs döneminde Malatya'da 9, Van'da 25, Elazığ'da 17, Erzurum'da 12, Bitlis'te 5, Ağrı'da 8, Bingöl'de 6, Hakkari'de 9, Erzincan'da 5, Muş'ta 6, Iğdır'da 2, Kars'ta 1, Tunceli'de 5, Ardahan'da 2 şirket kuruldu.

Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 30,3 Arttı

Mayıs ayında yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 30,3 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Mayıs 2021'de, Mayıs 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 51,2 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 22,1 oranında azaldı.

Mayıs 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 8,4 kapanan kooperatif sayısında yüzde 75,0 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 61,3 oranında azalış oldu.

2021 yılı Mayıs ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 41,9 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 47,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 56,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,2 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 41,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 56,5 kapanan kooperatif sayısında yüzde 88,3 oranında azalış oldu.

Mayıs 2021'de Gümüşhane ve Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Mayıs 2021'de kurulan toplam 4.542 şirket ve kooperatifin yüzde 85,4'ü limited şirket, yüzde 13,2'si anonim şirket, yüzde 1,4'ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,8'i İstanbul, yüzde 10,0'ı Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu.

Bu ay Gümüşhane ve Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Mayıs 2021'de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 31,4 oranında azaldı. 2021 yılında toplam 45 bin 712 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 39 bin 101 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 46,5'ini, 5 bin 999 anonim şirket ise yüzde 53,5'ini oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 31,4 oranında azaldı. - ERZURUM

TOBB Erzurum şirket verilerini açıkladı

Kooperatif, Türkiye, Erzurum, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Erzurum şirket verilerini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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