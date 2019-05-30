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TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu'ndan Başkan Kurt'a ziyaret

32 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu'ndan Başkan Kurt'a ziyaret, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerekleşen ziyarete TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hüsniye Tali ve üyeleri katıldı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde gösterdiği büyük başarıdan dolayı Başkan Kazım Kurt'u tebrik eden Hüsniye Tali, "Başkan Kazım Kurt, çalışmalarını takdir ettiğimiz başkanlarımızdan. Özellikle kadınlar için hayata geçirdiği çalışmalar nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni döneminde Başkanımıza başarılar dileriz" dedi.

TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hüsniye Tali ve üyelerine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nde göreve ilk geldiklerinde 'Çocukları ve Kadınları Mutlu Bir Odunpazarı' için çalışacaklarına söz verdiklerini söyledi. Odunpazarı'nda bu sözü hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Kurt, yeni dönemde açacakları kreş ve halk merkezleri ile bu sözün tutulması için büyük bir adım atacaklarını kaydetti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:44 Kaynak: İHA
Odunpazarı, Kazım Kurt, Eskişehir, Güncel
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