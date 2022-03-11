TOBB-EUROCHAMBRES iş birliğinde "AB-Türkiye İş İlişkileri Anketi" tanıtıldı - Son Dakika
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TOBB-EUROCHAMBRES iş birliğinde "AB-Türkiye İş İlişkileri Anketi" tanıtıldı

11.03.2022 12:30

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) iş birliğinde, "AB-Türkiye İş İlişkileri Anketi"nin sonuçlarına ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) iş birliğinde, "AB-Türkiye İş İlişkileri Anketi"nin sonuçlarına ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi.

TOBB Başkan Vekili Ayhan Zeytinoğlu, TOBB İkiz Kuleler'deki toplantıda, AB-Türkiye İş İlişkileri Anketi'nin Türk özel sektörünün konuya ilişkin görüşünü yansıttığını söyledi.

Anketin AB-Türkiye İş Diyaloğu Projesi faaliyetlerinin bir parçası olduğunu belirten Zeytinoğlu, Türkiye ile AB'nin hem ortak hem de müttefik olduğunu ifade etti.

Zeytinoğlu, Türk iş dünyasının, Türkiye'nin AB ile bütünleşmesini her zaman desteklediğine dikkati çekerek, "Bu ilişkiyi, Türkiye'nin ekonomik, iş, sosyal ve insani yaşamının dönüşümü için bir yol haritası ve reçete olarak görüyoruz. Gümrük Birliği, sanayi üretim kapasitesinin dönüşümünde en önemli araç olmuştur. Katılım müzakereleri daha da genişledi ve bu katkıyı daha ileri götürdü. Katılım müzakerelerinin farklı alanlardaki olumlu etkisini hepimiz hissettik. Uzun yıllar sonra ne yazık ki Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakereleri durakladı. Hepimiz biliyoruz, birbirimize ihtiyacımız var." dedi.

"Türk şirketlerinin yüzde 60'ı AB'ye katılımı destekliyor"

Türkiye'nin ihracatının neredeyse yarısının AB pazarına yapıldığına işaret eden Zeytinoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa değer zincirleri, özellikle otomotiv sektöründe Türkiye'den geçiyor. Türkiye'nin AB Yeşil Mutabakatı girişimi doğrultusunda yeşil bir dönüşüm gündemine ihtiyacı var. Bana göre Yeşil Mutabakat, en önemli olumlu gündem maddesi olarak kabul edilebilir. Öte yandan, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, ilişkiler için çok ihtiyacımız olan güçlendirici rol oynayabilir. Gümrük Birliği ve Yeşil Mutabakat birbiriyle bağlantılıdır. Hem Yeşil Mutabakat'ta hem de Gümrük Birliği'nin modernizasyonunda kaydedilen ilerleme, Türkiye ve AB'de iş dünyasına yardımcı olacaktır."

Üçüncüsü yapılan anketin sonuçlarına ilişkin bilgi veren Zeytinoğlu, "Türk şirketleri arasında AB'ye katılıma verilen destek hala yüzde 60 oranında yüksek. Ankete katılan şirketlerin yüzde 50'den fazlası hala Türkiye'nin AB'ye katılacağına inanıyor. Türk işletmeleri Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun güçlü destekçileridir. Şirketlerin yüzde 74'ü AB ile Türkiye arasında dijital tek pazar konusunda ilan edilen iş birliğinin güçlendirilmesini destekliyor." dedi.

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ilişkileri derinleştirir"

EUROCHAMBRES Başkanı Luc Frieden de Türkiye'nin bölgede çok önemli bir aktör ve AB ile ticaret ortağı olduğunu söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerini, aynı yöne ilerlemek isteyenlerin "aşk ilişkisi" olarak tanımlayan Frieden, ticaretin diyalog kurmadaki etkisine dikkati çekti. Frieden, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ilişkileri derinleştireceğini belirterek, üst düzey diyaloglara ihtiyaç olduğunu, AB ile Türkiye'nin ayrılmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

TOBB-EUROCHAMBRES iş birliğinde AB-Türkiye İş İlişkileri Anketi tanıtıldı
TOBB-EUROCHAMBRES iş birliğinde AB-Türkiye İş İlişkileri Anketi tanıtıldı
TOBB-EUROCHAMBRES iş birliğinde AB-Türkiye İş İlişkileri Anketi tanıtıldı

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Avrupa Birliği, geri dönüşüm, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TOBB-EUROCHAMBRES iş birliğinde "AB-Türkiye İş İlişkileri Anketi" tanıtıldı - Son Dakika
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