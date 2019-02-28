Son Dakika Haberleri: TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu Seçimi Yapıldı

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu Seçimi Yapıldı

25 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, TOBB'a bağlı oda ve borsalarda, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu seçimleri yapıldı.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu Seçimi Yapıldı, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, TOBB'a bağlı oda ve borsalarda, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu seçimleri yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu seçimleri sonucunda, asil ve yedek üyeler belli oldu.

GSO'da yapılan seçim sonucunda, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu asil üyeleri, Duygu Salıcı, Bahar Durakoğlugil, Tülin Anlaş, Ayşe Pınar Tümüklü, İslim Suvat, yedek üyeler ise Nadide Özpekmezci, Nevra Yılakırkan, Kübra Özdemir, Didem Büyükbeşe ve Demet Doğdu'dan oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:08 Kaynak: AA

Türkiye, Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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