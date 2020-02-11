TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu bilgilendirme seminerine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu bilgilendirme seminerine katıldı - Son Dakika

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu bilgilendirme seminerine katıldı

6 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi Üyeleri, Ankara'da düzenlenen TOBB Kadın Girişimciler Bilgilendirme Seminerine katıldı.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu bilgilendirme seminerine katıldı, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi Üyeleri, Ankara'da düzenlenen TOBB Kadın Girişimciler Bilgilendirme Seminerine katıldı.


TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz'ün kadın girişimcilere hitap ettiği seminerde, kadın girişimcilere TOBB'un Kurumsal Yapısı, Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler, Finansal Yönetim, Protokol Kuralları, TOBB ETÜ Hakkında Bilgilendirme, TOBB'un Girişimcilik Faaliyetleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, E-Ticaret, İş Hayatında İletişim, Küresel Gelişmeler ve Türkiye konularında sunum yapıldı.


TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, seminere kurul üyeleri İslim Arğıllı Suvat, Zeynep Pınar Afşin ve Burcu Bilici ile birlikte katıldıklarını belirterek, bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmalara ışık tutacak bir program olduğunu söyledi.


Gaziantep'te kadın girişimci sayısını arttırmak hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Ayşen Ahi, "TOBB ev sahipliğinde yapılan seminerde faydalı bilgiler verildi. Ülkemizin diğer illerindeki kadın girişimcilerin yaptığı çalışmaları görme fırsatı da bulduk. Seminerlerin düzenlenmesinin amacı, bütün meclis üyelerinin ait oldukları kurulun 7 bin kişiden oluşan Türkiye'nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu bilmeleri ve genel merkezin çalışmaları hakkında bilgilenmeleriydi. Bu seminerler dönem dönem yapılacak ve bütün meclis üyelerimiz seminerlere katılacaklar. Seminerin düzenlenmesinde başta TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:38 Kaynak: İHA
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