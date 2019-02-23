Son Dakika Haberleri: TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulundan Perküsyon Gösterisi

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulundan Perküsyon Gösterisi

25 dakika önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, "Birlikte Üretim, Birlikte Ritim" sloganıyla perküsyon gösterisi gerçekleştirildi.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulundan Perküsyon Gösterisi, System.String[]
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, "Birlikte Üretim, Birlikte Ritim" sloganıyla perküsyon gösterisi gerçekleştirildi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan TOBB Güneydoğu ve Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun, kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere 2007 yılında 81 ilde kurulduğunu belirtti.

Türkiye'de bir ilk olan Kadın Girişimciler Perküsyon Grubunun amatör ruhla aylardır bu programa hazırlandığını kaydeden Akkaya, "Her notanın, her vuruşun, kadınların yaşamını güzelleştirmesine aracılık edeceğine inanıyorum. Her vuruşumuz daha güzel bir dünya için bir ses olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından "Birlikte Üretim, Birlikte Ritim" sloganıyla hazırlanan perküsyon gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri bitiminde davetliler grubu ayakta alkışladı.

Programın ardından konser veren sanatçı Nil Burak, şarkılar seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:14 Kaynak: AA

Gaziantep, Ekonomi
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