TOBB GGK Bölge Temsilcisi Açıkbaş'tan ETSO'ya ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Bingöl GGK İcra Kurulu Başkanı Faysal Açıkbaş, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti.



Bingöl GGK İcra Kurulu Üyesi Ahmet Uslu ile birlikte ETSO'ya gelen Açıkbaş, ETSO GGK İcra Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu tarafından karşılandı. ETSO'da, Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, TOBB KGK Doğu Anadolu Temsilcisi ve ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ile GGK İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Açıkbaş, bölge temsilciliği olarak yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



GGK Doğu Anadolu Temsilciliği olarak 14 ili temsil ettiklerini ifade eden TOBB GGK Bölge Temsilcisi Faysal Açıkbaş, bölgede girişimciliğin önünü açmak, müteşebbis insanları doğru yönlendirmek ve özellikle üniversitelerde mezun olma aşamasındaki gençlere rehberlik yaparak onların ufkunu açmak için yeni projeler hayata geçirmeye çalışacaklarını söyledi. Bingöl'de 3700 öğrenciye girişimcilik eğitimi verdiklerini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Açıkbaş, "Gençlerimizi iş dünyasına doğru kanalize etmeli, geleceğimizi doğru planlamalıyız. Bu amaçla bölge temsilciği olarak öncelikle valilerimiz, rektörlerimiz ve ticaret ve sanayi odalarımızın yönetim kurulu başkanlarının yer alacağı bir danışma kurulu oluşturmaya ve bir stratejik plan hazırlamaya çalışacağız. Bütün çalışmalarımızı bu plan çerçevesinde yürütmeye özen göstereceğiz" diye konuştu.



ETSO GGK Başkanı Haktan Ömeroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TOBB GGK Bölge Temsilciliği görevine seçilen Faysal Açıkbaş'a çalışmalarında başarı dilediğinde bulundu. ETSO GGK olarak girişimcilik konusunda yapılacak çalışmalara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destek vereceklerini anlatan Ömeroğlu şunları söyledi:



"Ülkemizin kalkınmasının tek yolu üretimden ve girişimcilikten geçiyor. Bizim 40 milyon genç nüfusumuz var. Yani bu anlamda mükemmel bir potansiyele sahibiz. Genç nüfusumuzun etkinliğini çok iyi kullanmalıyız. Gençlerimiz artık 'günü kurtarmak' düşüncesinden vazgeçip, hem kendi geleceğine hem de ülkenin geleceğine katkı sunacak işlere imza atmaları gerekiyor. Gençlerimizi sosyal medyanın hepsinden kurtarmak, onlara yeni ufuklar açmak için bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bunun için gençlerimize motivasyon ve özgüven sağlayacak projeleri el birliği ile hayata geçirmek için her imkanı kullanacağız."



Toplantıda konuşan TOBB Doğu Anadolu KGK Temsilcisi ve ETSO KGK İcra Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu da, girişimciliğin cinsiyeti olmadığını ve bölgede girişimcilik konusunda kadın ve genç girişimci kurullarının birlikte hareket ederek daha etkin olunabileceğini vurguladı.



TOBB KGK Bölge Temsilciliği olarak 6 günde 10 ili ziyaret ettiklerini, geri kalan 3 ili de en yakın zamanda ziyaret edeceğini belirten Çalıkuşu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Bizim, bölge illerini ziyaret etmekteki amacımız; o şehirdeki kadın girişimcilerimizin neler yaptığını ve neler yapabileceğini görmek, potansiyelleri hakkında bilgi edinmek ve etkileşim sağlamaktı. Çok faydalı bir çalışma programı olduğuna inanıyoruz. Bizler için en önemli şey bölgedeki kadın girişimcilerimizin üretim potansiyelini ortaya çıkarmak. İnşallah önümüzdeki 4 yıl içerisinde illerimizdeki genç ve kadın girişimciler kurullarımızla işbirliği halinde girişimciliği özendirecek çalışmalar yapmayı hedefliyoruz."



Ziyaretin sonunda Çalıkuşu ve Ömeroğlu misafirlerine Erzurum'a özgü gümüş işlemeli oltutaşı tespih hediye etti. - ERZURUM