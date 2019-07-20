TOBB heyetinden Vali Akbıyık'a ziyaret
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Taş ve TOBB Daire Başkanı Hasan Erbay, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:34 Kaynak: İHA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Hakkari
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Taş ve TOBB Daire Başkanı Hasan Erbay, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti. Vali İdris Akbıyık, ziyaret anısına Oğuzhan Ata Sandıkoğlu ve Hasan Erbay'a yöreye ait el dokuması kilim ve bal hediye etti. - HAKKARİ
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