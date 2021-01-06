TOBB, ihityaç sahibi öğrenciler için Malatya'ya tablet bilgisayar gönderdi - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Malatya Ticaret Borsası tarafından uzaktan eğitime katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere tablet bilgisayar gönderdi.

Borsa binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini ve TOBB'un her yıl düzenlediği eğitime destek kampanyası kapsamında bu sene ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet verildiğini belirtti.

Tabletlerden dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Özcan, ülke genelinde 30 bin tabletin ihtiyaç sahibi öğrenciyle buluşturulacağına dikkat çekti.

Tabletler bilgisayarları İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'a teslim edeceklerini kaydeden Özcan, "Tablet ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılmak üzere TOBB'un tarafımıza göndermiş olduğu tabletleri Kanbay'a teslim ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyaç sahibi öğrencilere tabletleri ulaştırmak için gayret içerisinde. Sıkıntılı dönemlerde irade ortaya koyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kanbay ise kentte ihtiyaç sahibi 5 bin 970 öğrenciye tablet verileceğini ifade ederek, "1930 tabletin dağıtımını yaptık, geri kalan tabletler bu ay içerisinde bize ulaştırılacak." dedi.

Kanbay, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletle buluşturulmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.