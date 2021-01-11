TOBB, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Ilgın'a tablet gönderdi - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), uzaktan eğitime katkı sağlamak için Ilgın Sanayi ve Ticaret Odası aracılığıyla ilçeye 55 tablet bilgisayar gönderdi.

Ilgın Kaymakamlığı'nda düzenlenen törenle, tabletler Ilgın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Burada konuşan Ilgın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini ve TOBB'un her yıl düzenlediği eğitime destek kampanyası kapsamında bu sene ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet verildiğini belirtti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Özlen, ülke genelinde 30 bin tabletin ihtiyaç sahibi öğrenciyle buluşturulacağına dikkat çekti.

Özlen, 55 tableti İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Ebubekir Akçakaya'ya teslim etti.

Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletle buluşturulmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.