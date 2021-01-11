TOBB, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Ilgın'a tablet gönderdi - Son Dakika

TOBB, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Ilgın'a tablet gönderdi

11.01.2021 16:31
TOBB, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Ilgın'a tablet gönderdi, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), uzaktan eğitime katkı sağlamak için Ilgın Sanayi ve Ticaret Odası aracılığıyla ilçeye 55 tablet bilgisayar gönderdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), uzaktan eğitime katkı sağlamak için Ilgın Sanayi ve Ticaret Odası aracılığıyla ilçeye 55 tablet bilgisayar gönderdi.

Ilgın Kaymakamlığı'nda düzenlenen törenle, tabletler Ilgın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Burada konuşan Ilgın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini ve TOBB'un her yıl düzenlediği eğitime destek kampanyası kapsamında bu sene ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet verildiğini belirtti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Özlen, ülke genelinde 30 bin tabletin ihtiyaç sahibi öğrenciyle buluşturulacağına dikkat çekti.

Özlen, 55 tableti İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Ebubekir Akçakaya'ya teslim etti.

Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletle buluşturulmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Hisarcık, Türkiye, Tablet, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBB, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Ilgın'a tablet gönderdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor Kısmen durdurulan hamsi avı diğer balıkların fiyatlarını yükseltti Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz
Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak         
16:22
Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı         
15:39
'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı 'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı         
15:29
Fenerbahçe, aradığı golü buldu! Yıldız futbolcu nefis bir golle takımını öne geçirdi Fenerbahçe, aradığı golü buldu! Yıldız futbolcu nefis bir golle takımını öne geçirdi         
15:06
Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor         
14:53
Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı         
14:43
WhatsApp'ın kararı sonrası yerli uygulama BiP'i son 3 günde 4,6 milyon kişi indirdi WhatsApp'ın kararı sonrası yerli uygulama BiP'i son 3 günde 4,6 milyon kişi indirdi         
14:29
Son Dakika: Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı Son Dakika: Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı         
13:22
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 16:54:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOBB, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Ilgın'a tablet gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei