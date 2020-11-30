TOBB İklimlendirme Meclisi temsilcileri Kovid-19 aşılarının taşınması ve saklanmasına hazır - Son Dakika

TOBB İklimlendirme Meclisi temsilcileri Kovid-19 aşılarının taşınması ve saklanmasına hazır

30.11.2020 14:45
TOBB İklimlendirme Meclisi temsilcileri Kovid-19 aşılarının taşınması ve saklanmasına hazır, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Meclisi temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının taşınması ve saklanması konusunda göreve hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Meclisi temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının taşınması ve saklanması konusunda göreve hazır olduklarını bildirdi.

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisinin "soğuk zincir" alanını temsil eden İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD), Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği (SOSİAD) ve Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 aşılarının taşınmasına ve muhafazasına ilişkin bilgi verildi.

Kullanım aşamasına gelen bazı Kovid-19 aşılarının eksi 75 santigrat derecede taşınmasına ve korunmasına ihtiyaç olduğu konusunun sıklıkla dile getirildiği belirtilen açıklamada, bu şartların sağlanması için Türkiye'de yeterli bilgi ve kaynağın bulunmadığına yönelik hatalı bilgilendirme yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Türkiye'nin iklimlendirme sektörünün, gerek ülkeden gerekse dünyadan gelecek talepleri karşılayacak bilgi birikimi ve üretim yeterliliğine sahip olduğu vurgulanarak, "Sağlık Bakanlığımızın bu yönde vereceği görevleri bekliyoruz. Bakanlığın ihtiyaç belirlemesi durumunda soğuk zincir konusunda faaliyet gösteren firmalar kısa sürede ihtiyacı karşılayabilecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Aşıların dış ve iç lojistik esnasında gerekli donanımların yerli sanayi tarafından karşılanabileceği bilgisi verilen açıklamada, İstanbul'da yapılan pandemi hastanelerinin hijyenik klima sistemlerinin üretim ve mekanik montajlarının 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlamasının sektör için önemli bir referans olduğunun altı çizildi.

Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB İklimlendirme Meclisi temsilcileri Kovid-19 aşılarının taşınması ve saklanmasına hazır - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Maradona'nın ölümündeki korkunç şüphe sonrası savcılık soruşturma başlattı Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kabine toplantısı öncesi dikkat çeken sözler: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi         
14:05
Miss Uganda'dan sonra Esenyurt'ta bu kez de düğün salonunda pazar ayini yaptılar Miss Uganda'dan sonra Esenyurt'ta bu kez de düğün salonunda pazar ayini yaptılar         
13:22
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı 241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı         
13:01
Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu? Bahçe teline değen boruyu istemeyen komşuya vatandaştan tepki: Sizin komşuluğunuz bu mu?         
12:46
Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı Parmaklarından fark ettiler! Rögar kuyusunda mahsur kalan temizlik işçisi 3 gün sonra kurtarıldı         
12:06
Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen Görünümü karpuzu tadı salatalığa benzeyen "mini meyve" görenleri şaşırtıyor         
12:02
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 ağır yaralı         
11:29
Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı         
11:15
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak         
11:02
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 14:54:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TOBB İklimlendirme Meclisi temsilcileri Kovid-19 aşılarının taşınması ve saklanmasına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei