TOBB İklimlendirme Meclisi temsilcileri Kovid-19 aşılarının taşınması ve saklanmasına hazır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Meclisi temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının taşınması ve saklanması konusunda göreve hazır olduklarını bildirdi.

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisinin "soğuk zincir" alanını temsil eden İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD), Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği (SOSİAD) ve Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 aşılarının taşınmasına ve muhafazasına ilişkin bilgi verildi.

Kullanım aşamasına gelen bazı Kovid-19 aşılarının eksi 75 santigrat derecede taşınmasına ve korunmasına ihtiyaç olduğu konusunun sıklıkla dile getirildiği belirtilen açıklamada, bu şartların sağlanması için Türkiye'de yeterli bilgi ve kaynağın bulunmadığına yönelik hatalı bilgilendirme yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Türkiye'nin iklimlendirme sektörünün, gerek ülkeden gerekse dünyadan gelecek talepleri karşılayacak bilgi birikimi ve üretim yeterliliğine sahip olduğu vurgulanarak, "Sağlık Bakanlığımızın bu yönde vereceği görevleri bekliyoruz. Bakanlığın ihtiyaç belirlemesi durumunda soğuk zincir konusunda faaliyet gösteren firmalar kısa sürede ihtiyacı karşılayabilecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Aşıların dış ve iç lojistik esnasında gerekli donanımların yerli sanayi tarafından karşılanabileceği bilgisi verilen açıklamada, İstanbul'da yapılan pandemi hastanelerinin hijyenik klima sistemlerinin üretim ve mekanik montajlarının 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlamasının sektör için önemli bir referans olduğunun altı çizildi.