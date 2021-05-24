TOBB ile ikinci el alım-satım internet sitesi arasında iş birliği - Son Dakika

TOBB ile ikinci el alım-satım internet sitesi arasında iş birliği

24.05.2021 16:31
TOBB ile ikinci el alım-satım internet sitesi arasında iş birliği, System.String[]

TOBB ile ikinci el alım-satım internet sitesi arasında iş birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığının ikinci el araç alım-satımında ve emlak danışmanlığı sektörlerinde düzenleme yoluna gittiğini hatırlatarak, "Biz de TOBB olarak, bu...

TOBB ile ikinci el alım-satım internet sitesi arasında iş birliği

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığının ikinci el araç alım-satımında ve emlak danışmanlığı sektörlerinde düzenleme yoluna gittiğini hatırlatarak, "Biz de TOBB olarak, bu sektörlerde kaliteyi artırmak, yetkin ve uzman kişilerin yetiştirilmesini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve sahibinden.com eğitim iş birliği lansmanına video konferans yöntemiyle katıldı. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmasında emlak danışmanlığı ve ikinci el araç ticaretinin perakendenin can damarı olduğunu belirterek, emlak danışmanlığının inşaat sektörünün, ikinci el araç ticaretinin ise otomotiv ana sanayisinin tamamlayıcısı olduğunu söyledi.

Özellikle pandemi döneminde, ikinci el araçların ve konut sektörünün vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Dolayısıyla, en çok haksız rekabet uygulamalarıyla karşılaştığımız, kayıtdışılığın yüksek olduğu, tüketici mağduriyetlerinin yaşandığı alanlar da burada" dedi.

Ticaret Bakanlığının önce ikinci el alım-satıma sonrasında da emlak danışmanlığı sektörlerini düzenleme yoluna gittiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Bu sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimiz için asgari fiziki şartları belirledi. Sektörde çalışacaklar için zorunlu eğitim ve mesleki yeterlilik belgesi şartı getirdi. Artık sadece bu şartlara uyanlar 'yetki belgesi' alabiliyor. Yetki belgesi alamayanlarsa, bu sektörlerde faaliyet gösteremiyor. İş birliğin imzalandığı söz konusu internet sitesi gibi ilan sitelerine üye olamıyor ve ilan veremiyor" ifadelerini kullandı.

"TOBB olarak, bu sektörlerde kaliteyi artırmak, yetkin ve uzman kişilerin yetiştirilmesini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Ticaret Bakanlığının haksız rekabeti engellemek adına sektörü akredite ve disipline ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de TOBB olarak, bu sektörlerde kaliteyi artırmak, yetkin ve uzman kişilerin yetiştirilmesini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İştirakimiz olan TOBB MEYBEM aracılığıyla, emlak danışmanları ve ikinci el araç ticareti yapan üyelerimizin mesleki yetkinliğini ölçüyoruz.

Sınavlar sonunda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi veriyoruz. Bugüne kadar TOBB MEYBEM aracılığıyla 35 binin üzerinde vatandaşımız, bu sınavlardan başarılı olarak mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. Yine TOBB MEYBEM ve Odalarımız iş birliğinde, yetki belgesi almalarına yönelik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle, onları mesleki yeterlilik sınavlarına hazırlıyoruz."

"Emlak danışmanlığı için 100 saat, ikinci el araç alım satımı için ise 35 saatlik eğitim programlarımızı online platformda ve ücretsiz olarak sunuyoruz"

Lansmanını yaptıkları söz konusu projeyle, emlak danışmanlarının ve ikinci el araç ticareti yapan üyeleri verdikleri hizmetleri bir adım daha öteye taşıdıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Pandemi nedeniyle erişemedikleri ve tamamlayamadıkları zorunlu eğitimlerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Sahibinden.com ve TOBB ETÜ iş birliğinde, emlak danışmanlığı için 100 saat, ikinci el araç alım satımı için ise 35 saatlik eğitim programlarımızı online platformda ve ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu eğitimden tüm üyelerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız, ayrıca bu meslekte kariyer yapan veya bu mesleği hedefleyen herkes katılabiliyor. Eğitim sonunda da, katılımcılara TOBB ETÜ tarafından bir başarı sertifikası verilecek. Zorunlu eğitimleri tamamlamış olanlar, yetki belgesi alabiliyor ve faaliyetlerine devam edebiliyor" dedi.

"Herkesi, TOBB ETÜ tarafından hazırlanan ücretsiz ve uzaktan eğitime katılmaya davet ediyorum"

Dünya çapında yaşanan dönüşümün, teknolojiyi kullanma becerilerine sahip çalışanlarına olan talebi arttırdığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu nedenle, tasarladığımız eğitim programına, yasal mevzuatlar ve satış-pazarlama gibi geleneksel içeriklerin yanı sıra, dijital pazarlama becerilerini de dahil ettik. Mesleği icra eden üyelerimizin, dijital kanallarda aktif yer alabilmesini ve saha çalışmalarını genişletebilmelerini hedefledik. Zira dijital kanalları ne kadar verimli kullanırsanız, iş yapış süreçlerindeki verimliliğiniz artar. Bu vesileyle ilgilenen herkesi, TOBB ETÜ tarafından hazırlanan ücretsiz ve uzaktan eğitime katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

TOBB ile ikinci el alım-satım internet sitesi arasında iş birliği

Sahibinden, Tobb Etü, Türkiye, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB ile ikinci el alım-satım internet sitesi arasında iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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