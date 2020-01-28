TOBB ile NN Hayat ve Emeklilik'ten iş birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile NN Hayat ve Emeklilik, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alanında iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği kapsamında, Odalar birliğinin 81 il ve 160 ilçede yer alan tüm üyeleri, NN Hayat ve Emeklilik ile özel koşullarla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününe sahip olabilecek.

İş birliğinin detayları TOBB Plaza'da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısının 1 milyonu aştığını belirterek, bu alanda alınması gereken daha çok mesafe bulunduğunu söyledi.

TOBB olarak bu konuda da inisiyatif aldıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bugüne kadar başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminde, nitelikli çalışan bulmasında, küresel ticarete açılmasında, üzerindeki girdi maliyetlerinin düşürülmesinde öncü rol oynadık. Firmalarımızın daha sağlıklı yapıya kavuşması için çalıştık. Birliğimiz şimdi de firmalarımızın sahiplerinin, ailelerinin ve çalışanlarının daha sağlıklı bir hayat sürmesi için harekete geçti." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, sigorta ürününe ilişkin şu bilgileri verdi:

Sigorta sektöründe 1,5 asrı aşan geçmişe sahip, dünyanın önde gelen 2 firması, NN Hayat Emeklilik ve Swiss RE ile yeni bir iş birliği başlattık. Bu kapsamda, 81 il ve 160 ilçedeki 1,5 milyon üyemize, onların ailelerine ve buralarda çalışan yaklaşık 13 milyon çalışana, uygun koşullarda tamamlayıcı sağlık sigortasına ulaşma imkanı sunulacak. Üyelerimiz, ülke çapında 81 ildeki 570 hastanenin sağlık imkanlarından yararlanabilecek. Hastane masraflarını düşürecek, bütçesini güvence altına alabilecek. Konforlu ve kaliteli şekilde sağlık hizmetlerine de kolayca ulaşabilecekler."

Hisarcıklıoğlu, her iki firmanın ve TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi'nin olumlu yaklaşımı sayesinde, ürünün, sadece kendi acenteleri tarafından değil, tüm sigorta acenteleri tarafından satılabileceğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, böylece ülke çapında tüm oda ve borsa üyelerine ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"İhtiyaçları karşılamaya tamamen hazır olduğumuza inanıyorum"

NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Marius Popescu de, Türk ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'lerin tüm platformlarda eşit pay almasını sağlayan ve ticari büyümelerine katkıda bulunmak için girişimlerde bulunan TOBB ile stratejik iş ortaklığı yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bu iş birliğinin hayata geçmesinde önemli rol alan Swiss RE'ye katkılarından dolayı teşekkür eden Popescu, şunları kaydetti:

"TOBB üyeleri ve aileleri, Swiss RE ile birlikte TOBB için özel olarak tasarladığımız sigorta ürünümüzle yüksek kalitede sağlık hizmetlerinden faydalanma ayrıcalığına sahip olacak. Ürünün tasarımı sırasında, Swiss RE ile ortak çalışarak, TOBB'a bağlı oda ve borsalardan çok sayıda bilgi ve tavsiye almış olduğumuzdan, tüm TOBB üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya tamamen hazır olduğumuza inanıyorum. Ankara'nın en prestijli hastanelerinden bir tanesi olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi de ağımız içerisinde yer alıyor. ETÜ Hastanesi'nin sağlık ağımız içerisinde yer alması, alanında uzman sağlık personelinden tetkik, tanı ve tüm operasyon işlemlerinde gelişmiş teknolojiyle sağlık hizmeti alacak olan TOBB üyelerine büyük bir değer yaratmaktadır."

"Türkiye genelinde 570 özel hastanenin kapısını açıyor"

Swiss RE Hayat ve Sağlık Sigortaları Branşı Türkiye Direktörü Marc Hartenbach da, bugün TOBB, TOBB ETÜ Hastanesi, İmece, NN Türkiye ve unvanı Marsh olarak değiştirilen JLT Türkiye ile birlikte geliştirdikleri somut çözümü kamuoyuyla paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın, ailelere beklenmedik sağlık durumlarında finansal güçlüklerle başa çıkabilmelerini ve aksi bir durumda finansal olarak karşılanamayacak olan bir bakım kalitesine erişebilmeleri için bir araç olduğunu aktaran Hartenbach, şöyle devam etti:

"Swiss Re olarak, olumsuz durumları ortadan kaldırabilme becerisiyle insanların yaşamlarını iyileştirerek 'Dünyayı daha sağlam hale getiriyoruz' diyoruz. TOBB, her KOBİ'nin bu teminata ulaşabilmesini sağlıyor. Ortaklaşa geliştirilen bu özel ürün, Türkiye genelinde TOBB ETÜ Hastanesi de dahil 570 özel hastanenin kapısını açıyor."

"Klasik ürün yelpazesi ve satış modelleri ile ayakta kalamayız"

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut ise, sigortacılığın gelişimi ve yaygınlaştırılması konusunda toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizler bu sorumluluk bilinci ile vatandaşlarımızın sigortaya erişimi ve doğru ürünü uygun bir şekilde alabilmeleri için var gücümüzle çalışmalıyız. Sigorta acenteleri olarak klasik ürün yelpazesi ve satış modelleri ile ayakta kalamayız. Müşteri odaklı yaklaşımla, portföyümüzü büyütmeli, vatandaşlarımızın her türlü sigorta ihtiyacına karşılık verebilmeliyiz.

Bu bilinçle icra komitesi olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana çeşitli projeler hayata geçirdik. Acentelerin bireysel emeklilik sözleşmelerine aracılık etmesine imkan sağladık. Tamamlayıcı sağlık üretiminin yüzde 57.6'sını biz acenteler gerçekleştirdik. Sağlık sigortaları konusunda müthiş bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli değerlendirmek için bugün burada önemli bir adım atıyoruz."

SGK anlaşması olmayan TOBB Hastanesi de kapsamda

Toplantıda verilen bilgilere göre, iş birliği ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarında fark ödemeden hizmet alma kolaylığı sağlanacak.

NN Hayat ve Emeklilik tarafından TOBB üyelerine, çalışanlarına ve ailelerine özel olarak tasarlanan 'Önce Sağlık' Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile, yatarak ve ayakta tedavi teminatları indirim seçenekleriyle sunulacak.

"Önce Sağlık" Yatarak Tedavi paketinde, yatarak tedavi teminatı kapsamına ek olarak, sigortalılara yılda iki kez doktor ziyareti imkanı da ücretsiz olarak verilecek. Sağlık kuruluşları ağına Türkiye'de bir ilk olarak SGK anlaşması olmayan TOBB ETÜ Hastanesi'ni de sağlık harcamalarında yüzde 20 katılım payı ile bu işbirliği kapsamına dahil eden NN Hayat ve Emeklilik, TOBB üyelerinin ilgili hastaneden teminatları kapsamında yararlanmasına imkan tanıyacak. Ayrıca sektör uygulamalarından farklı olarak yatarak tedavi teminatında yılda iki kez kullanılabilecek doktor ziyareti hizmeti bu ürün kapsamında sunulacak.

TOBB üyeleri, ilgili ürün ve sigorta kapsamındaki tüm detaylara NN Hayat ve Emeklilik acentelikleri ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek, yüz yüze görüşmelerin akabinde poliçelerini satın alabilecek."