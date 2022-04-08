TOBB İslahiye'ye 24 derslikli okul yaptıracak - Son Dakika
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TOBB İslahiye'ye 24 derslikli okul yaptıracak

08.04.2022 15:19
TOBB İslahiye'ye 24 derslikli okul yaptıracak

İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Türkmen, İslahiye'ye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 24 derslikli yeni bir ortaokulun yapılacağını belirtti.

İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Türkmen, İslahiye'ye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 24 derslikli yeni bir ortaokulun yapılacağını belirtti.

Türkmen, oda binasında yönetim kuruluyla ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, İslahiye Ticaret Odasının girişimleri ve TOBB'un desteğiyle ilçeye yeni ve prestijli bir okul yapılacağını söyledi.

Okul için gerekli sözleşme ve protokolün yapıldığını belirten Türkmen, "İlçemize kazandırılan 24 derslikli ortaokulun proje maliyeti yaklaşık olarak 21 milyon liradır. 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanan projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni eder oda olarak eğitime vermiş olduğumuz desteklerin devam edeceğini belirtmek isteriz." dedi.

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Kaynak: AA

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