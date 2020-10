TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde yatırım teşvik sisteminde çok önemli bir atılımın hayata geçirildiğini belirterek, "Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğini söylüyorduk ama bir türlü sonuç alınamıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda tarihi bir işe imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı." dedi.

TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, videokonferans yöntemiyle düzenlenen toplantının açılışında, Varank'ın sanayiye verdiği büyük önem ve milli teknoloji hamlesiyle Türkiye'yi bir üst lige çıkartma vizyonunun, bu kritik dönemde kendilerinin de çalışma şevkini artırdığını ve geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi.

Türkiye'nin prestij projesi haline gelen ve 2022 yılında ilk arabayı üretim bandından çıkarması planlanan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda da Varank ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, ülkenin pek çok sıkıntıyla karşılaştığını ancak bu projenin temel atma noktasına gelmesinde Varank'ın verdiği desteğin çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Bakan Varank ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinin de hizmet kapasitesinin arttığına dikkati çekti, bu sayede birlikte pek çok çalışmanın hayata geçmesini sağladıklarını bildirdi.

Yine son dönemde, yatırım teşvik sisteminde çok önemli bir atılımın hayata geçirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğini söylüyorduk ama bir türlü sonuç alınamıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda tarihi bir işe imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı. Elbette yeni olan her sistemde olduğu gibi burada da revizeye ihtiyaç duyulan alanlar olabilir ama önemli olan bu iradenin gösterilmesi ve bu adımın atılmasıydı. Şimdi bugün tüm bunları, sanayimizi ilgilendiren her konuyu, Bakanımız ve ekibiyle istişare edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, icracı vizyonu ve inovasyonu öne çıkaran yapısıyla, reel sektör dostu bir çalışma tarzı benimsediği ve bu zor günlerde reel sektörün yanında olduklarını gösterdiği için ayrıca teşekkür ediyorum."