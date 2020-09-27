TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Nurten Öztürk seçildi - Son Dakika

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Nurten Öztürk seçildi

Zeynep Erkunt Armağan'dan boşalan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Opet Petrolcülük AŞ Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk seçildi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Nurten Öztürk seçildi, System.String[]

Zeynep Erkunt Armağan'dan boşalan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Opet Petrolcülük AŞ Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk seçildi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu video konferans yöntemiyle TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kadın girişimcilere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, Nurten Öztürk'e de başarılar diledi.

Hisarcıklıoğlu, kadın girişimci kurullarının gündemine dijitalleşmeyi almasını isteyerek, şunları kaydetti:

"TOBB kadın Girişimciler Kurulumuzda bugüne kadar büyük emekleri geçen kurul üyelerimize ve önceki Kurul Başkanlarımız Aynur Bektaş, Evrim Aras ve Zeynep Erkunt Armağan'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Kadın girişimcilerimiz her geçen gün başarı çıtasını yükseltiyor. Ulusal ve yerel çok başarılı projelere imza atıyor. Biz de destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Türkiye'nin kalkınmasının yolu, kadın girişimcilerimizin daha da artmasından geçiyor. 81 ilde örgütlenen 7 bin kadın girişimciler kurulu üyemiz bu alanda farkındalık oluşturmak için sahada çalışıyor. Kadın girişimci kurullarımızın eğitim, etkinlik ve tanıtım çalışmalarıyla, kadın girişimci sayımız 142 bine ulaştı."

Yeni projeler gündemde

Nurten Öztürk de ülke sevdalısı bir iş kadını olarak görevi kabul ederken düşündüğü tek şeyin bu kadar değerli, saygın, birikimli iş gücüne duyduğu inanç ve birlikte ülke için yapabileceklerinin yarattığı heyecan olduğunu bildirdi.

Kendisine verilen bu onurlu görev süreci içinde hedefinin mevcut projelerin en sağlıklı biçimde yürütülmesi ve geliştirilerek tabana yaygınlaştırılması olduğunun altını çizen Öztürk, öncelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminin olumsuz etkilerini minimize edecek temizlik, hijyen, sağlık alanlarında projeler üretmek, soluğu tükenmiş ama ülkemiz için gerekli projelerin desteklenmesi ve hedefe ulaşmasının çabuklaştırılması, ülkeyi ve ülke insanını değiştirip geliştirecek, doğaya, vatana ve yaşama saygı projeleri üretmek ve uygulamak olacağını kaydetti.

Bu arada Cevahir Han Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ve Cherry Vallet Gıda Genel Müdürü Melisa Tokgöz Mutlu TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan yardımcılıkları görevini sürdürecekler.

Nurten Öztürk kimdir?

Nurten Öztürk, 1949 yılında Bolu- Mengen'de doğdu ve ilk ve ortaokulu aynı ilçede tamamladı. Sırasıyla Sinop Kız Öğretmen Okulu, Çapa Yüksek Öğretmen Okulu ve Fen Fakültesi Zooloji-Botanik Bölümü'nü bitiren Öztürk, 1971 yılında Akşehir Öğretmen Okulu'nda Biyoloji öğretmeni olarak görevine başladı.

Aynı yıl okul arkadaşı Fikret Öztürk ile evlendi. Görev aldığı tüm okullarda laboratuvar çalışmalarına öncelik verdi. 1984'te öğretmenlikten ayrılarak 1980'de kurulan aile şirketi Öztürkler Petrol'de çalışmaya başladı.

Eşiyle 1992'de İstanbul'a gelerek Türkiye'nin ilk yerli akaryakıt şirketi OPET Petrolcülük AŞ'yi kuran Öztürk, şirketin her biriminde aktif olarak görev aldı. Öztürk, OPET'in Temiz Tuvalet Kampanyası'nın yanı sıra Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe Saygı ve Trafik Dedektifleri projelerinin de fikir lideri ve yöneticisi konumunda bulunuyor.

Zeynep Erkunt Armağan, Nurten Öztürk, Türkiye, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Nurten Öztürk seçildi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen şahıslara ceza yağdı Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde "Savaş Hali" ilan etti         
16:59
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor         
15:12
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı         
14:56
Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı         
14:08
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu         
12:17
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı         
10:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı         
20:58
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 17:56:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına Nurten Öztürk seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei