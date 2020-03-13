TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı Mersin'de yapıldı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı, Mersin Kadın Girişimciler Kurulu'nun ev sahipliğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi.



Toplantıya, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Osmaniye illerindeki kadın girişimciler kurulu başkanları ve icra komitesi üyeleri katıldı. Bölgesel yapılan çalışmaların ve önümüzdeki dönem hedeflerinin değerlendirildiği toplantıda, Gaziantep'ten TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, İcra Kurulu Üyeleri Burcu Bilici, Derya Özkara, Eltaf Kuyucu, Jülide Eren ve Mine Özmen yer aldı.



TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun temel hedefleri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması olduğunu kaydeden TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, "Bunun için gerekli enerjiyi oluşturmak amacıyla diğer illerimizdeki kurul üyeleriyle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Üretimin vazgeçilmez parçalarından birisi kadınlarımızdır. Halihazırda kadınlarımız ekonomimize değer katıyor. Ancak kadın girişimci sayısını arttırmak zorundayız. Kadınlar olarak bölgesel çalışmalarla çok daha güzel işler yapabilir, bu sinerjiyle daha fazla girişimci kadına ulaşabilir, büyük projelere imza atabiliriz. Amacımız bizden sonra gelecek kadın girişimcilere ışık tutmak, teşvik etmek ve rol model olmak. İnşallah bu yolda çalışmaya ve birlik içerisinde başarılı projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP