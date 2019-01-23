Son Dakika Haberleri: TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell İş Birliği

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell İş Birliği

1 saat önce

TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell işbirliğinde başlatılan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, Hatay'ın da dahil olduğu 21 ilde yürütüleceği belirtildi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell İş Birliği, System.String[]

Projenin amacının kadınları yazılım konusunda eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanlardaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırması hedefleniyor.

Projenin hedef grubu; lise mezunu, üniversite öğrencisi veya mezunu olan, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini hayata geçirmek isteyen 18 yaş üzerindeki kadınlardır. Başvuru süresi 22 Şubat'a uzatıldı.

TURKCELL GELECEĞİ YAZAN KADINLAR EĞİTİM PROGRAMI...

Geleceği Yazan Kadınlar projesi kapsamında başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar Android uygulama geliştirme eğitimleri hem online hem de projenin düzenlendiği illerde sınıf içi olarak verilecektir. Yaklaşık 2 ay sürecek eğitim sürecinde 5 hafta sonu toplamda ise 10 günlük sınıf içi eğitim verilecektir. Katılımcılar online Android eğitimlerini bireysel olarak Geleceği Yazanlar platformu üzerinden alacaktır. Ayrıca MIT tarafından hazırlanmış "Girişimcilik 101: Müşterinizi tanıyın" online eğitimi katılımcıların erişimine açık olacaktır. Eğitimler sonrasındaki Proje Geliştirme sürecinde de katılımcılara hem teknik hem de iş danışmanlığı sağlanacaktır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:52 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın Arkadaşını Kurşuna Dizmesine Tanıklık Eden Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu Kadın Dizisinde Yeliz'in Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu

Bakan Albayrak'tan Asgari Ücret Açıklaması: Enflasyona Etkisi Hafif Olacak Mustafa Sandal'ın Klibindeki Böcek Yeme Sahnesine İçin RTÜK'e Şikayet Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:07:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell İş Birliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]