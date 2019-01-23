TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell İş Birliği

Projenin amacının kadınları yazılım konusunda eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanlardaki istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırması hedefleniyor.

Projenin hedef grubu; lise mezunu, üniversite öğrencisi veya mezunu olan, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini hayata geçirmek isteyen 18 yaş üzerindeki kadınlardır. Başvuru süresi 22 Şubat'a uzatıldı.

TURKCELL GELECEĞİ YAZAN KADINLAR EĞİTİM PROGRAMI...

Geleceği Yazan Kadınlar projesi kapsamında başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar Android uygulama geliştirme eğitimleri hem online hem de projenin düzenlendiği illerde sınıf içi olarak verilecektir. Yaklaşık 2 ay sürecek eğitim sürecinde 5 hafta sonu toplamda ise 10 günlük sınıf içi eğitim verilecektir. Katılımcılar online Android eğitimlerini bireysel olarak Geleceği Yazanlar platformu üzerinden alacaktır. Ayrıca MIT tarafından hazırlanmış "Girişimcilik 101: Müşterinizi tanıyın" online eğitimi katılımcıların erişimine açık olacaktır. Eğitimler sonrasındaki Proje Geliştirme sürecinde de katılımcılara hem teknik hem de iş danışmanlığı sağlanacaktır.