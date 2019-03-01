TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları İcra Komitesi Üyeliği Seçimleri Yapıldı

TOBB koordinasyonunda, girişimciliğin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Türkiye genelinde Odalar ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten ve 81 ilde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük girişimci ağı TOBB Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB Genç...

TOBB koordinasyonunda, girişimciliğin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Türkiye genelinde Odalar ve Borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten ve 81 ilde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük girişimci ağı TOBB Kadın Girişimciler Kurulları ile TOBB Genç Girişimciler Kurulları'nda, İl İcra Komitesi Üyeliği seçimleri yapıldı.



Bu kapsamda, Kuşadası Ticaret Odası'nda oluşturulan TOBB Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulları üyeleri arasında KUTO'da yapılan seçimde, her iki kuruldan da ikişer kişi asil, ikişer kişi yedek olarak Aydın İl İcra Komitesi üyeliğine seçildi. TOBB tarafından belirlenen seçim takvimi doğrultusunda gerçekleşen seçimlerde, TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil üyeliklerine; Hibeti Zeytin ve Figen Yurdakul, yedek üyeliğe Şükrünaz Yeşilçay ve Tuba Polat Özgünç seçildi. TOBB Aydın Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil üyeleğine Edip Sayıalioğlu ve Mustafa Aytar, yedek üyeliğe ise Tülay Önbul ve Nihat Özhan seçildi.



Seçim sonrasında kurul üyeleriyle bir araya gelen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, TOBB bünyesinde oluşturulan Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler kurullarının aktif çalışmaları gerektiğini belirterek, her iki kurul üyelerine de başarılar diledi. Serdar Akdoğan; "TOBB tarafından Aydın İl İcra Kurullarında, Odamızı ikişer arkadaşımız temsil edecek. Seçilen arkadaşlarımızın Odamızı Aydın'da en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum, tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi - AYDIN

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