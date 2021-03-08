-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj - Son Dakika

-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj

08.03.2021 18:37

-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadın-erkek eşitliğinin 'aynılık' demek olmadığını belirterek, "Toplumsal cinsiyet eşitliği talebi, kadınların erkeklerle aynı olma değil,...

-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadın-erkek eşitliğinin 'aynılık' demek olmadığını belirterek, "Toplumsal cinsiyet eşitliği talebi, kadınların erkeklerle aynı olma değil, aynı haklara sahip olma talebidir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliğine katılan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk konuşmasında, kadınların iş hayatına katılımının anlamına ve önemine vurgu yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisi için önemli bulduğu cümlesine atıf yapan Öztürk, "'Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.' Kadınların erkeklerle eşit sosyal, ekonomik ve siyasi haklara sahip olmaları yalnızca toplumsal hayatı iyileştirmek gibi bir sonuç ortaya çıkarmakla kalmayacak, hiç kuşkusuz dünya barışını da güçlendirecektir" diye konuştu.

"Toplumsal cinsiyet eşitliği talebi, kadınların erkeklerle aynı olma değil, aynı haklara sahip olma talebidir"

Kadın-Erkek eşitliğinin "aynılık" demek olmadığına vurgu yapan Öztürk, "Aynı olan şeylerin eşit olmasına zaten gerek yoktur. Eşitlik ancak farklılığın olduğu bir bağlamda anlam ifade eder. Toplumsal cinsiyet eşitliği talebi, kadınların erkeklerle aynı olma değil, aynı haklara sahip olma talebidir" şeklinde konuştu.

"Kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Kadının işgücüne katılımının düşük olmasının Türkiye için önemli bir sorun görünmesine karşın bu konunun aslında Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak önemli bir fırsat olduğunu dikkati çeken Öztürk, "Bildiğiniz gibi, yapılan araştırmalar kadının girdiği her alanda başarılı olduğunu, fark ortaya koyduğunu ve şirketlerin finansal performansına olumlu katkısı olduğunu gösteriyor. Kadınların ekonomiye katkısını artırmak için; kurum, kuruluşlara, iş dünyasına, hepimize görevler düşüyor. Tek başımıza yapamayız, elbirliği ile çalışarak, istenilen seviyelere ulaşabilmemiz için yenilikçi ve sürdürülebilir sonuçlar doğuran projelere ihtiyacımız var. Bugün bir milat olsun istiyorum, kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Değil mi Sevgili TOBB Kadın Girişimciler Başkanları ve Üyeleri?" ifadelerini kullandı.

-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj
-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj
-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj
-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj

Nurten Öztürk, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel -TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin         
21:45
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:08:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: -TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei