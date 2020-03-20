TOBB-Kurulan şirket sayısı Şubat'ta yüzde 12.62 yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TOBB-Kurulan şirket sayısı Şubat'ta yüzde 12.62 yükseldi - Son Dakika Ekonomi

TOBB-Kurulan şirket sayısı Şubat'ta yüzde 12.62 yükseldi

7 saat önce

Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı Şubat'ta aylık bazda yüzde 12.62 ve yıllık bazda da yüzde 36.76 yükseldi.

TOBB-Kurulan şirket sayısı Şubat'ta yüzde 12.62 yükseldi, System.String[]

Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı Şubat'ta aylık bazda yüzde 12.62 ve yıllık bazda da yüzde 36.76 yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, Şubat ayında kurulan kooperatif sayısı da aylık yüzde 15.79 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16.03 azaldı.

Buna karşılık aylık bazda kapanan şirket sayısı yüzde 61.1 kapanan kooperatif sayısı yüzde 76.44 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41.42 azaldı.

Kurulan şirket sayısı Şubat'ta yıllık bazda yüzde 36.76 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 69.23 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 45.09 arttı.

Kapanan şirket sayısı da yıllık bazda yüzde 31.84, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2.50 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0.59 yükseldi. (Tablo)


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:52 Kaynak: DHA

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