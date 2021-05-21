TOBB-Kurulan şirket yüzde 204.5, kapanan yüzde 130.1 arttı

Türkiye genelinde Nisan ayında kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 204.5, aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 130.1 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, Nisan ayında 8,565 şirket kuruldu, 957 şirket kapandı. Aynı ayda 2,268 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, 1,208 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.