TOBB-Kurulan yabancı şirket sayısı 11 ayda yüzde 18.7 azaldı

Türkiye genelinde yılın ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.7 düşüşle, 11,666 adetten, 9,490 adete geriledi.

Bu dönemde kurulan yabancı sermayeli şirketlerin toplam sermayesi de 5 milyar 322 milyon liradan, yüzde 24.4 düşüşle 4 milyar 23 milyon liraya geriledi.